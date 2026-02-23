Sanremo 2026 assegnato il primo riconoscimento | chi ha vinto il Premio Lunezia

Il Premio Lunezia è stato assegnato a un giovane talento durante le prove del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua canzone che ha conquistato la giuria. L’artista, appena ventenne, ha interpretato un brano con grande intensità, attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori. La premiazione si è svolta in anticipo rispetto alla manifestazione ufficiale, creando entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti. La candidatura ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati.

Il Festival di Sanremo 2026 non ha ancora acceso ufficialmente le luci del Teatro Ariston, ma un primo verdetto è già arrivato. Non si tratta di anticipazioni sulla classifica finale, bensì di un premio che tradizionalmente precede la gara e mette al centro il valore artistico delle canzoni in concorso. È stato infatti assegnato il Premio Lunezia per Sanremo 2026, riconoscimento che valuta la qualità musical-letteraria dei brani, indipendentemente dalle dinamiche del televoto e delle giurie del Festival. Cos’è il Premio Lunezia. Il Premio Lunezia non si basa sulle classifiche ufficiali, ma su criteri legati alla profondità del testo, alla coerenza tra parole e musica e alla capacità del brano di trasmettere emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026

Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Sanremo 2026 con "Qui con me". Il riconoscimento, che premia il valore letterario dei testi in gara al Festival, è stato assegnato dalla commissione presieduta da Stefano De Martino.