Sanremo 2026 arriva la smentita ufficiale di Giorgia Meloni | la premier non sarà al Festival

Giorgia Meloni ha negato la sua presenza a Sanremo 2026, in risposta alle voci che la volevano sul palco. La premier ha chiarito di non aver intenzione di partecipare e ha espresso sorpresa per le speculazioni circolate negli ultimi giorni. La sua posizione è stata comunicata durante una conferenza stampa, a pochi passi dalla prima serata del festival. La decisione di non intervenire al momento rimane ferma.

Durante la conferenza stampa di oggi, lunedì 23 febbraio, alla vigilia della prima serata di Sanremo 2026, il direttore artistico Carlo Conti ha risposto a chi lo ha accusato di aver costruito un “Festival filo-governativo”. Il conduttote ha parlato anche della polemica legata ad Andrea Pucci, il comico da lui ingaggiato come co-conduttore, ma che ha deciso di fare un passo indietro dopo la pioggia di critiche. Ha poi negato qualsiasi pressione da parte del governo: «Su eventuali pressioni ho già risposto con “fantascienza pura”. Credo la mia storia parli per me, ho fatto Sanremo con ogni governo e la Rai mi ha sempre lasciato autonomia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere al Festival”: lo affermano fonti del GovernoGiorgia Meloni non parteciperà a Sanremo 2026, questa è la decisione ufficiale del governo.

Arriva la smentita di Carlo Conti: “Giorgia Meloni a Sanremo? È fantascienza”Carlo Conti ha chiarito che non ci saranno ospiti politici a Sanremo, smentendo le voci su un possibile intervento di Giorgia Meloni.

