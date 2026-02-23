Sanremo 2026 al via la settimana sanremese | party Radio Italia al Victory Morgana Bay e debutto del Radio Italia Village

Sanremo 2026 inizia con il tradizionale party di Radio Italia al Victory Morgana Bay, organizzato per celebrare l'apertura della settimana sanremese. La scelta di questa location è stata motivata dalla voglia di creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, con ospiti e artisti pronti a condividere momenti di festa. La serata ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, creando subito un clima di entusiasmo e attesa per gli eventi in programma.

© Superguidatv.it - Sanremo 2026, al via la settimana sanremese: party Radio Italia al Victory Morgana Bay e debutto del Radio Italia Village

La settimana sanremese ha ufficialmente preso il via ieri sera, domenica 22 febbraio, con il tradizionale party di Radio Italia al Victory Morgana Bay. L’evento, ormai appuntamento fisso di apertura del Festival, ha registrato ancora una volta un grande successo, riunendo cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e amici per dare il via alla settimana più attesa della musica italiana. A scaldare l’atmosfera del party sono stati i dj-set di Dj Pollo e del duo Demetra&Bianca, che hanno animato la serata tra musica e momenti di festa. Ampio spazio anche alle attività social, con brevi interviste agli artisti curate da Cecilia Cantarano della One Shot Agency, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente e condiviso online. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’Febbraio 2026 su Discovery+ propone una selezione di serie TV e programmi pensati per tutta la famiglia. Sanremo 2026, GRS Radio presente al Festival con due postazioni operativeQuesta sera GRS Radio si sistema con due postazioni ufficiali al Festival di Sanremo 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti batte il cinque: Festival 2026 tra prime volte e autocelebrazione; Sanremo 2026: al via l’era Carlo Conti tra super ospiti internazionali e rivoluzione Ariston; Sanremo 2026, Laura Pausini su Instagram: Nessuno rovinerà il mio momento unico; Dal 21 febbraio, via al PrimaFestival. Sanremo 2026, la scaletta della prima serata martedì 24 febbraio: cantanti big in gara, co-conduttori e ospiti, ecco sarà al Festival con Carlo ContiSanremo 2026 al via, ecco la scaletta della prima serata del Festival di martedì 24 febbraio 2026. Chi sarà sul palco dell'Ariston ... msn.com Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in diretta. Domani il via al FestivalDomani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. leggo.it Chi Magazine. . È iniziata ufficialmente la settimana sanremese I Big accendono la festa di Radio Italia e scaldano l’atmosfera prima del debutto sul palco dell’Ariston! #chimagazine #sanremo - facebook.com facebook Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a #Sanremo, in attesa del via al #Festival, tra Laura #Pausini e Elettra #Lamborghini, "accerchiate" da telecamere e fan. #Sanremo2026 x.com