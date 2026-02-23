Sanremo 2026 al via la settimana sanremese | party Radio Italia al Victory Morgana Bay e debutto del Radio Italia Village

Il party di Radio Italia al Victory Morgana Bay ha segnato l'inizio ufficiale della settimana sanremese, causato dall’arrivo di numerosi artisti e fan nel centro di Sanremo. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto ascoltare musica dal vivo e incontrare alcuni cantanti emergenti. La serata ha attirato molti appassionati, creando un’atmosfera di festa e attesa per i giorni a venire. La manifestazione continua con il debutto del Radio Italia Village.

La settimana sanremese ha ufficialmente preso il via ieri sera, domenica 22 febbraio, con il tradizionale party di Radio Italia al Victory Morgana Bay. L’evento, ormai appuntamento fisso di apertura del Festival, ha registrato ancora una volta un grande successo, riunendo cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e amici per dare il via alla settimana più attesa della musica italiana. A scaldare l’atmosfera del party sono stati i dj-set di Dj Pollo e del duo Demetra&Bianca, che hanno animato la serata tra musica e momenti di festa. Ampio spazio anche alle attività social, con brevi interviste agli artisti curate da Cecilia Cantarano della One Shot Agency, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente e condiviso online. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’Febbraio 2026 su Discovery+ propone una selezione di serie TV e programmi pensati per tutta la famiglia.

Dedica una canzone a Carlo Conti! Big e Nuove proposte in gara a #Sanremo2026 hanno fatto una dedica speciale al coduttore della 76esima edizione del Festival durante la festa di Radio Italia - facebook.com facebook

Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a #Sanremo, in attesa del via al #Festival, tra Laura #Pausini e Elettra #Lamborghini, "accerchiate" da telecamere e fan. #Sanremo2026 x.com