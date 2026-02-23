Sanremo 2026 a 360° su Rai1 senza interruzioni

Il Festival di Sanremo 2026 ha portato una copertura totale su Rai1, con programmi senza pause per seguire ogni momento. La rete trasmette in diretta le esibizioni e gli interventi degli artisti, coinvolgendo il pubblico fin dal mattino. La scelta di evitare interruzioni permette di vivere l’evento in modo completo. La programmazione speciale si estende anche alle interviste e ai backstage. La trasmissione si conclude con la finale, prevista per la serata.
Rai1 accompagna il pubblico fin dalle prime ore del mattino con una programmazione speciale dedicata al Festival di Sanremo 2026. Dal 23 al 27 febbraio, tra talk, dirette e collegamenti dal Teatro Ariston, tutti i protagonisti, le canzoni e i retroscena della kermesse saranno raccontati attraverso i programmi più amati del daytime. 1Mattina News: le prime luci su Sanremo. Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, dalle 5.58 alle 8.00, Tiberio Timperi e Maria Soave guideranno gli spettatori attraverso le notizie del Festival su 1Mattina News. Oltre agli aggiornamenti nazionali e internazionali, il programma darà spazio agli inviati del Tg1, interviste ai protagonisti e curiosità in diretta dal palco. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

