Sanremo 2026 | 252 milioni di euro in gioco e 1.300 posti creati

Sanremo 2026 ha generato un investimento di oltre 252 milioni di euro, per la pressione di un evento che coinvolge 1.300 nuovi posti di lavoro. La cifra deriva dall’aumento di visitatori e dal potenziamento delle attività commerciali locali. Le aziende del settore turistico e dell’intrattenimento registrano un incremento significativo, mentre le strutture ricettive si preparano ad accogliere un flusso di ospiti più elevato del solito. La gente del posto si prepara a vivere un’edizione ricca di novità.

Sanremo 2026: Dietro i Numeri del Festival che Muove l’Economia. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a battere ogni record, con un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro. Questo dato, in crescita rispetto ai 245 milioni dell’edizione precedente, include sia l’impatto diretto che indiretto, con un valore aggiunto assimilabile al Pil di circa 96 milioni di euro. L’evento attiverà oltre 1.300 posti di lavoro, molti dei quali a chiamata e con orari ridotti, ma comunque significativi per l’economia locale. Le spese organizzative contribuiranno con un valore della produzione stimato a circa 48 milioni di euro, mentre gli spettatori e i professionisti del settore aggiungeranno 28 milioni al valore della produzione e 12 milioni al valore aggiunto, attivando 225 occupati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

