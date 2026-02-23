Sanremo 2026 | 252 milioni di euro e 1.300 posti di lavoro

Il grande investimento di 252 milioni di euro ha portato a creare 1.300 posti di lavoro a Sanremo, attirando l’attenzione di molte aziende del settore. La causa principale è la crescita dell’evento, che ora coinvolge anche attività commerciali e infrastrutture locali. Questa operazione ha trasformato il festival in un punto di riferimento economico per la città, che si prepara ad accogliere un’edizione ancora più grande e articolata. Le nuove iniziative promettono di cambiare il volto di Sanremo nei prossimi mesi.

Sanremo 2026: l’oro della musica che fa girare l’economia Sanremo non è più solo un festival musicale: è un vero e proprio motore economico. Secondo un’analisi, la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio, genererà un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro. Un valore che supera i 245 milioni dell’anno scorso e che include l’impatto diretto, indiretto e indotto, con un effetto occupazionale che attiverà oltre 1.300 posti di lavoro e un valore aggiunto paragonabile a circa 96 milioni di PIL. La città ligure si prepara a trasformarsi in un palcoscenico non solo artistico, ma anche economico, con ricadute positive che vanno ben oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’impatto economico del Festival sarà di 252 milioni, ma i posti di lavoro attivati calano del 10%Con un valore aggiunto di quasi 96 milioni di euro, il Festival continua a rappresentare «un importante attore della crescita regionale». L’analisi di EY ... corriere.it

