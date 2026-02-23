Sanremo 2014 la resa di Fazio L' attacco di Grillo l' inizio rovinato dalla protesta dei lavoratori e le accuse di ' buonismo'

Il Festival di Sanremo 2014 ha subito un inizio turbolento a causa delle proteste dei lavoratori e di un attacco di Grillo. La protesta ha bloccato le prove e ha disturbato la prima serata, creando caos sul palco. Fabio Fazio, conduttore dell’evento, ha dovuto affrontare un avvio difficile e critiche per alcune scelte di palco. Le tensioni tra organizzatori e partecipanti hanno segnato profondamente quella edizione. La manifestazione si è conclusa con molte polemiche ancora aperte.

Sanremo è Sanremo. Ma ci sono stati degli anni in cui lo è stato un po' meno, con il pubblico che non ha risposto 'presente', voltando le spalle all'evento per eccellenza. In questa nuova rubrica, intitolata "Sanremo flop", faremo un'immersione nei Festival del terzo millennio che hanno goduto – usando un eufemismo - di poca fortuna Il viaggio nei Festival più disgraziati si conclude con il racconto dell'edizione 2014, l'ultima – ad oggi – guidata da Fabio Fazio. Quest'ultimo, proprio come nel 2000, accoglie favorevolmente l'offerta di un bis, riproponendo la medesima impalcatura messa in campo dodici mesi prima, compresa Luciana Littizzetto, scelta ancora una volta come compagna di viaggio.

