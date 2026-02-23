Sandokan la Tigre della Malesia ruggisce ancora | in mostra il mondo del personaggio di Salgari

Il personaggio di Sandokan, la Tigre della Malesia, torna in mostra a causa dell’interesse cresciuto tra i fan. Dal 7 marzo al 28 giugno, l’Orangerie della Reggia di Monza accoglie esposizioni dedicate al famoso eroe di Salgari, con oggetti e illustrazioni originali. La mostra offre ai visitatori una panoramica sul mondo di Sandokan, rivisitato attraverso pezzi rari e ricordi d’epoca. L’evento attira appassionati e curiosi alla ricerca di un tuffo nel passato.

La “grande attesa“ che si dice sempre preludere una mostra, per Sandokan. La Tigre ruggisce ancora, dal 7 marzo al 28 giugno all’Orangerie della Reggia di Monza, suona sincera. Saranno esposti reperti provenienti dal Borneo, covo del leggendario principe pirata concepito da Salgari, e patria ancestrale dei Dayak, storicamente “tagliatori di teste“. Ai curatori Loretta Paderni e Francesco Aquilanti chiediamo un’anticipazione. Per la prima volta cosa sarà svelato al pubblico? Loretta Paderni: «La collezione etnografica originale, sì, dei Dayak. Donata al re Umberto I da Sir Charles Brooke, discendente di James Brooke, il cosiddetto Rajah bianco del Sarawak e antagonista storico (realmente esistito) e letterario di Sandokan». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sandokan | Il Trailer è Online: Can Yaman è la Tigre della Malesia!È disponibile il trailer italiano di Sandokan, la nuova serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, in arrivo su Disney+ il 17 gennaio 2026.

Sandokan, la tigre della Malesia è tornata: numeri choc e curiosità dietro la serie con Can Yaman

