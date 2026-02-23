San Rossore ha attirato quasi 2500 persone ieri, quando l’ippodromo ha ospitato tre eventi diversi. La causa è stata la presenza di giovani talenti e spettacoli coinvolgenti, tra cui una fantina tedesca di appena vent’anni che ha conquistato il pubblico con la sua corsa. Le Apuane innevate sullo sfondo hanno aggiunto fascino alla giornata, mentre i giovani atleti hanno dimostrato il loro talento in modo sorprendente. La giornata ha regalato emozioni a tutti gli spettatori presenti.

Quasi 2500 spettatori hanno assistito ieri all’ ippodromo di San Rossore a tre grandi spettacoli: le Apuane innevate sullo sfondo del bosco, la vittoria di una fantina tedesca di vent’anni nella 18.ma edizione della Ribot Cup, il teatro offerto in pista, fra un corsa e l’altra, dai border collie e la ‘compagnia’ di pecore e capre del Cortona Sheep Dog.. Ma veniamo alle corse. La 18ma edizione della Ribot Cup è stata dunque vinta dalla giovane jockette tedesca Sina Schmidt; al secondo posto l’inglese Warren Fentiman, al terzo, a pari merito, l’italiana (l’altra jockette in gara) Giada Arnese e l’inglese Arden Brookes. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gesualdo celebra il Natale con la musica dei suoi giovani talentiGesualdo si anima con il tradizionale Concerto di Natale, un evento che coinvolge i giovani talenti della comunità.

Antonella Clerici celebra il trionfo dei giovani talenti di The Voice KidsAntonella Clerici presenta il successo dei giovani talenti di The Voice Kids, dopo aver assistito a numerosi esibizioni emozionanti durante le puntate precedenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Rossore celebra la leggenda. In 2500 applaudono i giovani talenti; San Rossore Oggi il giorno della Ribot Cup; Attività fisica e prevenzione dopo i 50 anni: incontro gratuito al San Rossore Sport Village; Domenica all’ippodromo con la Gran Corsa Siepi e il premio Neni da Zara.

San Rossore Oggi il giorno della Ribot CupL’ippodromo celebra il suo omaggio al Cavallo del secolo che vinse il Pisa nel 1955. Si vota per l’accesso al Palio dei Comuni ... msn.com

San Rossore celebra leggende. Dietro ogni corsa c’è una storiaRicco programma oggi sul Prato degli Escoli con una condizionata e tre handicap di buona dotazione sia pure con monete e categorie diverse. Al centro del pomeriggio è la ricca condizionata premio ... lanazione.it

Geo. . Incurante del fango il nostro naturalista Francesco Petretti vi dà appuntamento ad oggi pomeriggio, insieme alla troupe di "Geo" guidata dalla regista Stefania Moschetto, per svelarvi le meraviglie Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciucc - facebook.com facebook

Ponte ciclopedonale di San Rossore, montata nell’alveo dell’Arno la terza parte della passerella Nei prossimi giorni verrà montata la quarta parte, fino al completamento della travatura reticolare comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com