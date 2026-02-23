San Filippo Neri beffa Ospedaletti al 94? | gol decisivo in extremis

San Filippo Neri Albenga ha vinto contro l’Ospedaletti al 94° minuto, grazie a un gol decisivo in extremis. La causa della vittoria è stata una rete arrivata nei minuti finali, che ha cambiato le sorti della partita. L’Ospedaletti ha tentato di reagire, ma non è riuscita a neutralizzare l’attacco avversario. La partita si è conclusa con la gioia dei giocatori ospedalettesi, mentre i visitatori hanno festeggiato la vittoria in trasferta.

Una beffa al 90? più 4 minuti ha regalato tre punti preziosi al San Filippo Neri Albenga, che ha battuto in trasferta l’Ospedaletti al Ciccio Ozenda. La rete decisiva di Gloria ha ribaltato un match dominato dagli orange, che hanno creato numerose occasioni ma non sono riusciti a concretizzare. Una partita che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo minuto, dimostrando ancora una volta come il calcio possa riservare colpi di scena. La partita che ha cambiato tutto in un attimo. L’Ospedaletti ha avuto il controllo del gioco fin dai primi minuti, con Calderone e Rotolo particolarmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

