Samuel Furfari | Da Clinton a Lula i paladini del clima aumentano la CO2

Samuel Furfari evidenzia che i leader globali, tra cui Clinton e Lula, sono responsabili dell’aumento delle emissioni di CO2. La causa, secondo lui, risiede nelle politiche ambientali inefficaci adottate negli ultimi decenni. Con oltre 30 anni di Conferenze delle Parti, le emissioni sono cresciute del 60%, nonostante le promesse di riduzione. Furfari critica le scelte dei governi e mette in discussione l’efficacia delle strategie adottate finora.

L’ingegnere chimico, ex funzionario Ue: «Dopo 30 anni di inutili Cop, le emissioni sono salite del 60%. Romano Prodi rimproverò il ministro Ronchi per gli impegni che aveva firmato». Ingegnere chimico, professore emerito alla Libera Università di Bruxelles, per 36 anni è stato un alto funzionario della Direzione generale dell’Energia della Commissione europea, e da 20 anni è professore di Geopolitica e politica energetica. Presidente della Società europea degli ingegneri e degli industriali, è Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica di Polonia. Per testimoniare come le Cop hanno trasformato la diplomazia in un circo itinerante (mentre le emissioni di CO2 crescono), Samuel Furfari ha appena pubblicato il saggio La vérité sur les Cop: trente ans d’illusions (ed. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Vigili del fuoco di Lecco. Interventi a quota 3.600. Aumentano i danni causati dal clima pazzo

Clima astrale instabile: aumentano scuse, crollano certezzeLa settimana dal 2 all’8 febbraio si apre con un clima astrale molto instabile.