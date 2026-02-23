Samsung lancia purificatore d’acqua con ia e macchina del ghiaccio integrata

Samsung ha introdotto un nuovo purificatore d’acqua dotato di intelligenza artificiale, progettato per migliorare la qualità dell’acqua e creare ghiaccio in modo rapido. La causa di questa novità risiede nella crescente richiesta di dispositivi domestici più efficienti e tecnologici. Il dispositivo permette di monitorare e ottimizzare la qualità dell’acqua in tempo reale, offrendo un consumo più intuitivo. La produzione di ghiaccio avviene in modo automatico, senza intervento manuale.

© Mondoandroid.com - Samsung lancia purificatore d’acqua con ia e macchina del ghiaccio integrata

Samsung ha presentato una nuova soluzione purificatrice d’acqua con intelligenza artificiale integrata a due funzioni: purificazione dell’acqua e produzione di ghiaccio. Il modello, pensato per cucine contemporanee, mette al centro l’igiene, la praticità e una gestione personalizzata grazie a controlli vocali, display tattile e connettività intelligente. samsung bespoke ai water purifier: filtrazione avanzata e produzione di ghiaccio intelligente. Al cuore del sistema si trova una filtrazione a quattro stadi certificata NSF International. Il meccanismo è progettato per rimuovere particelle fino a 1. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Openai lancia altoparlante intelligente da 300 dollari con tele camera integrataOpenAI ha presentato un nuovo altoparlante intelligente da 300 dollari dotato di telecamera integrata, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza vocale nelle case. Leggi anche: Con One UI 8.5 il Samsung Galaxy Store potrebbe avere un assistente IA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. ROTTAMIAMO IL VECCHIO, ABBRACCIAMO IL NUOVO! Expert al Centro Braide lancia la promo più HOT del momento! Hai tempo solo fino al 25 FEBBRAIO per approfittarne! LE OFFERTE CHE NON PUOI PERDERE: Samsung Galaxy S25 FE a 5 - facebook.com facebook MediaWorld lancia gli APP DAYS di febbraio con smartphone, smartwatch e tablet con extra sconto del 15% x.com