samsung galaxy s26 ultra lascia alle spalle i problemi di surriscaldamento

Il Galaxy S26 Ultra si distingue per aver risolto i problemi di surriscaldamento che affliggevano i modelli precedenti, grazie a un nuovo sistema di raffreddamento. Le prime analisi dei benchmark mostrano performance elevate e una temperatura più stabile durante l’uso intenso. La casa produttrice ha investito in tecnologie avanzate per garantire un funzionamento più efficiente. Questo miglioramento potrebbe cambiare le aspettative dei consumatori circa l’affidabilità del dispositivo.

un'anticipazione sui benchmark del galaxy s26 ultra emerge poco prima dell'evento galaxy unpacked, indicando una base prestazionale solida e una gestione termica migliorata. il telefono verrà presentato insieme alle varianti s26 plus e s26, con la possibilità di prenotarlo in anticipo tramite il galaxy reserve program. le indicazioni iniziali suggeriscono che potrà tranquillamente rientrare tra i migliori telefoni android dell'anno. galaxy s26 ultra: benchmark leaked promettenti. le prove di riferimento si distinguono per una fonte recente che ha accesso a una versione di produzione del dispositivo, permettendo test direttamente sull'unità.

Samsung Galaxy S26 Ultra: videocamere esclusive mostrate in anteprimaSamsung ha mostrato in anteprima le nuove videocamere del Galaxy S26 Ultra, dando già un assaggio di quello che sarà il futuro della fotografia su smartphone.

Samsung galaxy s26 ultra due colori esclusivi onlineSamsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra sarà disponibile in due colori esclusivi acquistabili solo online.

Benchmark ufficiali del Samsung Galaxy S26 Ultra mostrano miglioramenti termici: la gestione del calore sembra finalmente sotto controlloI benchmark del Galaxy S26 Ultra mostrano buone prestazioni in AnTuTu e miglioramenti termici grazie alla vapor chamber potenziata. multiplayer.it

Niente Bluetooth sull'S Pen del Galaxy S26 Ultra: ecco cosa cambieràSecondo recenti rumor, Galaxy S26 Ultra potrebbe non avere il supporto Bluetooth per la S Pen, rendendola più passiva rispetto alle versioni precedenti. tech.everyeye.it

