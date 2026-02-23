Salvataggio di Oikos la società di consulenza aziendale | Operazione complessa frutto di un percorso strutturato

Oikos, società di consulenza aziendale, è stata salvata a causa di un’asta complessa che ha richiesto un percorso ben strutturato. La fase di vendita si è conclusa con successo, permettendo alla società di continuare le sue attività e mantenere i posti di lavoro. La procedura ha coinvolto diversi attori e ha richiesto molte settimane di lavoro. La notizia arriva dopo mesi di incertezza per gli impiegati e i fornitori locali.

“Da tre anni - viene rimarcato - Blue Star Advice affianca l’azienda con un approccio operativo, lavorando per mantenere attiva la struttura, preservare il know-how e rendere il complesso aziendale attrattivo" “La positiva conclusione dell’asta che ha garantito il proseguimento dell’attività di Oikos rappresenta un risultato di sistema che tutela competenze, filiera produttiva e occupazione sul territorio. Un’operazione complessa, frutto di un percorso strutturato di confronto tra procedura, azienda e stakeholder, in cui Blue Star Advice ha operato con continuità e presenza diretta sin dalle prime fasi della crisi”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

