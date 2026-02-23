Saluti da Napoli | la foto sul frontone del Maschio Angioino

Un gruppo di disoccupati ha salito questa mattina sul tetto del Maschio Angioino a Napoli per attirare l’attenzione sulla mancanza di lavoro. Con il pugno teso e il volto deciso, hanno scattato una foto sul frontone del castello, simbolo della città. La loro azione mira a denunciare l’assenza di opportunità e a chiedere interventi concreti. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti nella zona.

Pugno teso, fronte alta, posa da guerrieri: dalle prime luci di stamane un gruppo di disoccupati è salito sul tetto del Maschio Angioino, simbolo di Napoli, e si è fatto immortalare. Non per una stupida challange, che pure sicuramente sarebbe diventata virale sui social, da sempre assai attenti al superfluo, ma per richiamare l'attenzione dei napoletani e, in particolare, dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi sulla condizione di 1.200 disoccupati in attesa di risposte concrete. “I tempi delle istituzioni non sono i nostri tempi, chiamiamo tutti a scendere in corteo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Disoccupati in cima al Maschio Angioino a NapoliPer una protesta contro la mancanza di lavoro, i disoccupati hanno deciso di salire fino in cima al Maschio Angioino a Napoli.

Disoccupati in cima al Maschio Angioino a Napoli. Protesta di 'Cantiere 167 Scampia'. Sos per 1.200 senza lavoro #ANSA x.com

“Vogliamo il lavoro” Disoccupati organizzati salgono sul tetto del Maschio Angioino per protesta: https://fanpa.ge/TClQg. - facebook.com facebook