salute mentale sannio insieme chiede la riattivazione del centro di airola

Il coordinamento “Sannio Insieme” denuncia la chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola, causa che mette a rischio l’assistenza di oltre 60.000 persone nella Valle Caudina. La decisione ha lasciato molti cittadini senza servizi fondamentali, in particolare per chi soffre di disturbi psicologici. Le associazioni locali chiedono un intervento immediato per riattivare il presidio e garantire supporto a chi ne ha bisogno. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

"Forte preoccupazione" per la chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola, "presidio fondamentale per centinaia di cittadini della Valle Caudina". È quella che esprime il Coordinamento Sannio Insieme alla luce delle recenti evoluzioni che hanno interessato il presidio Asl. "Accogliamo e facciamo nostra l'istanza che giunge dal consigliere comunale di Airola Giuseppe Maltese: la tutela della salute mentale rappresenta un diritto costituzionalmente garantito e non può essere sacrificata a causa di ritardi burocratici, carenze strutturali o rimpalli di responsabilità tra enti. La sospensione del servizio sta generando disagi significativi per pazienti e famiglie, costretti ora a spostamenti fuori territorio con inevitabili difficoltà logistiche, economiche e sociali.

Vicenda Centro di salute mentale ad Airola, Mastella: “Disponibilità dell’Asl a lasciarlo nel centro caudino”Il sindaco di Airola, Mastella, ha annunciato che l’Asl ha confermato la volontà di mantenere il centro di salute mentale nel paese.

Centro salute mentale ad Airola, Errico (FI): “Mai nelle intenzioni dell’Asl di trasferire definitivamente il centro”Il consigliere Errico di Forza Italia ha confermato che l’Asl non ha mai pianificato di trasferire definitivamente il centro di salute mentale di Airola.

