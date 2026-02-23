Salta la sagra la frazione rimane senza la tradizione | Ma ci riproveremo

La sagra del vino di Ramuscello è stata cancellata a causa di problemi organizzativi. La decisione ha lasciato la frazione senza uno degli appuntamenti più attesi, che attira ogni anno numerosi visitatori dalla zona. Gli abitanti del luogo sono delusi, ma promettono di provarci di nuovo l’anno prossimo. La mancanza di questa tradizione crea un vuoto nelle attività locali, che sperano di recuperare l’evento in futuro.

SESTO - Salta la Sagra del Vino di Ramuscello. È una delle prime dell’anno nel territorio sanvitese, l’evento che solitamente inaugura la stagione primaverile delle manifestazioni paesane. Proprio in questo periodo, tradizionalmente, veniva divulgato il calendario di appuntamenti. Sempre ricco, perché la sagra durava tre settimane, a partire dalla prima metà marzo. Una delle più lunghe e anche delle più longeve. Quella di quest’anno sarebbe stata la 77esima edizione. LE RAGIONI Tra gli organizzatori, la voglia di parlare è poca. «Quest’anno non riusciamo ad essere pronti per la sagra, per motivi tecnico-organizzativi» è la spiegazione che arriva dal consiglio direttivo della Pro loco di Ramuscello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

