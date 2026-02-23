Salone Franchising Milano al via i webinar per l’edizione 2026

Il Salone Franchising Milano ha avviato una serie di webinar per preparare l’edizione 2026, dopo aver deciso di coinvolgere attivamente la community. La decisione nasce dalla volontà di favorire lo scambio di idee e approfondimenti sul futuro del franchising e del retail. Gli incontri online offrono ai partecipanti opportunità di confronto con esperti e imprenditori. La prima sessione si è concentrata sulle strategie di crescita, attirando un pubblico interessato a sviluppare il proprio business.

Il Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia organizzata da Fiera Milano dedicata al mondo del franchising, del retail e a chi vuole costruire, sviluppare o reinventare il proprio futuro imprenditoriale, riparte dalla community e inizia il “viaggio” verso l’edizione 2026 che si terrà dall’1 al 3 ottobre 2026 all’Allianz MiCo. Il Salone che con l’edizione 2025 si è consolidato come appuntamento qualificato per l’ affiliazione commerciale con 120 espositori e 5.000 visitatori, che hanno rispecchiato offerta espositiva e dinamiche del mercato - il 26%, imprenditori, seguiti da impiegati, liberi professionisti, investitori e multi-unit franchisee - quest’anno si rivolge di nuovo a un pubblico ampio e trasversale, puntando ad attrarre aspiranti imprenditori, franchisee già attivi, investitori, manager, franchisor e stakeholder istituzionali, accomunati dalla volontà di intercettare i trend di mercato e individuare modelli di sviluppo sostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Al via la 50esima edizione di “Hospitality, il salone dell’accoglienza”Parte oggi a Milano la 50esima edizione di “Hospitality”, il salone dell’accoglienza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Salone Franchising Milano: dal 2 al 4 ottobre all’Allianz MiCo opportunità e conoscenze per costruire il proprio successoSalone Franchising Milano è ancora una volta pronto ad offrire opportunità concrete di crescita agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e puntano ... affaritaliani.it

Al via Salone del Franchising a Milano con oltre 120 insegneOltre 120 insegne attive, soprattutto nel food & beverage, nel fitness, nel commercio specializzato e nella grande distribuzione, e un ricco programma di workshop e tavole rotonde, con 30 incontri a ... ansa.it

Salone Franchising Milano (@salonefranchisingmilano) - facebook.com facebook