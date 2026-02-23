Salerno tornano in Giunta le delibere congelate | ok all' albergo a Brignano
A Salerno, il ritorno in Giunta delle delibere congelate deriva dalla decisione di approvare un progetto per un albergo a Brignano. La scelta segue le recenti tensioni tra amministrazione e opposizione, che avevano portato a sospendere temporaneamente le procedure. L’atto riguarda la variante urbanistica necessaria per l’edificazione e coinvolge direttamente il quartiere. La decisione si inserisce nel tentativo di rilanciare lo sviluppo locale e rispondere alle richieste degli investitori. La questione rimane al centro del dibattito cittadino.
Scelte che riaccendono il confronto politico, soprattutto alla luce delle valutazioni di opportunità che avevano portato, solo poche settimane fa, al ritiro degli stessi atti A poche settimane dallo scioglimento del Consiglio comunale, tornano al centro del dibattito alcuni atti che nell’ultima seduta di giunta erano stati ritirati tra le polemiche. All’epoca, su decisione dell’ex vicesindaco Paky Memoli, diverse proposte di delibera erano state accantonate dopo un confronto acceso in maggioranza: provvedimenti ritenuti “politicamente inopportuni” da discutere a poche ore dalla fine anticipata della consiliatura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Santarcangelo, i numeri del consiglio comunale: 75 le delibere approvate. Giunta riunita 61 volteEcco una sintesi dei principali dati del consiglio comunale di Santarcangelo nel 2025, primo anno completo dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Sacchetti.
Regione Campania, prime delibere della giunta Fico sulla sanità. Il governatore entra nel cda AgenasLa Regione Campania ha approvato le prime delibere della giunta guidata da Fico, concentrandosi sul settore sanitario.
