Salerno tornano in Giunta le delibere congelate | ok all' albergo a Brignano

A Salerno, il ritorno in Giunta delle delibere congelate deriva dalla decisione di approvare un progetto per un albergo a Brignano. La scelta segue le recenti tensioni tra amministrazione e opposizione, che avevano portato a sospendere temporaneamente le procedure. L’atto riguarda la variante urbanistica necessaria per l’edificazione e coinvolge direttamente il quartiere. La decisione si inserisce nel tentativo di rilanciare lo sviluppo locale e rispondere alle richieste degli investitori. La questione rimane al centro del dibattito cittadino.