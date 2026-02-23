Salernitana ufficiale l’esonero di Raffaele | ecco il possibile sostituto
La Salernitana ha deciso di esonerare Raffaele dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli, che ha accelerato la sua uscita. La decisione si è resa necessaria per cambiare rotta dopo la serie di risultati deludenti. La società ha già avviato le trattative per trovare un sostituto che possa rilanciare la squadra. La scelta del nuovo allenatore sarà annunciata nelle prossime ore.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il ko casalingo contro il Monopoli era segnato il destino dell’allenatore Raffaele ed é arrivato il comunicato ufficiale della Salernitana per certificare il divorzio. I granata sono terzi in classifica nel girone C a -14 dalla capolista Benevento e -9 dal Catania. “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota – comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari. Tutto il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pagelle Audace Cerignola-Salernitana 1-0: il tracollo di Raffaele e degli ex, soluzione interna in caso di esoneroLa Salernitana perde ancora e questa volta in casa dell'Audace Cerignola, che vince 1-0.
Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di RaffaeleCosmi torna in panchina dopo quattro anni, perché la Salernitana ha deciso di affidargli la guida tecnica.
Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di RaffaeleAlla fine paga Giuseppe Raffaele per tutti. L'ennesima prestazione negativa della Salernitana, abbinata alla clamorosa sconfitta interna col Monopoli,.
Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di RaffaeleA breve l'annuncio: la decisione del ds granata Faggiano dopo la sconfitta col Monopoli. Ultima esperienza del tecnico in Croazia col Rijeka ...
