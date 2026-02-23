Salernitana ufficiale l’esonero di Raffaele | ecco il possibile sostituto

La Salernitana ha deciso di esonerare Raffaele dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli, che ha accelerato la sua uscita. La decisione si è resa necessaria per cambiare rotta dopo la serie di risultati deludenti. La società ha già avviato le trattative per trovare un sostituto che possa rilanciare la squadra. La scelta del nuovo allenatore sarà annunciata nelle prossime ore.

