Salento sulle spalle del figlio per far visita ai defunti | Al cimitero senza scivoli non ho dignità

Un genitore porta sulle spalle il proprio figlio per raggiungere il cimitero, a causa dell’assenza di rampe per disabili. La donna spiega che senza scivoli accessibili, la sua dignità viene messa in discussione. Questa scena evidenzia le difficoltà di chi ha bisogni speciali e deve affrontare percorsi spesso inaccessibili. La mancanza di strutture adeguate crea ostacoli concreti nelle occasioni di visita ai defunti. La questione rimane irrisolta in molte aree del Salento.

Al cimitero sulle spalle di suo figlio. Un’immagine che richiama quella letteraria e artistica di Enea che prende su di sé il peso del padre Anchise per cercare una via di salvezza. Ma qui si parla dei giorni nostri e di una realtà, quella di Fernando Rizzo, che non ha molto di poetico. Il 55enne di Galatina, da anni costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ha voluto denunciare tramite una lettera un problema che lo riguarda da vicino e che in qualche modo rende la sua condizione per certi aspetti avvilente. «Ho trovato la mia autonomia in tante cose - spiega Rizzo - pur nella consapevolezza che non posso fare tutto da solo, a causa soprattutto delle barriere architettoniche, in città e fuori, che non mi agevolano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Pieve di Campo, il "calvario" del cimitero: piazzale piena buche. La denuncia: "Offesa alla dignità di defunti e vivi"Il piazzale del cimitero di Pieve di Campo presenta numerose buche e asfalto sconnesso, rendendo difficile l'accesso e la visita ai defunti.

Non solo luogo di riposo dei defunti, il cimitero è anche un bene turisticoIl Cimitero Monumentale di Messina diventa anche un attrattore turistico.

