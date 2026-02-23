Saks Global avrà 1 miliardo di dollari di finanziamento

Saks Global ottiene un finanziamento di un miliardo di dollari, causato dalla necessità di rilanciare le attività dopo aver avviato la procedura fallimentare. Il giudice di New York ha approvato la richiesta, consentendo all’azienda di accedere alle risorse necessarie per riorganizzarsi. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e rappresenta un passo importante per il futuro della catena di negozi di lusso. Ora si attende la fase successiva del piano di ristrutturazione.

Ora è ufficiale: il giudice fallimentare di New York, che ha seguito il caso del brans, ha dato il via libera definitivo al finanziamento nell’ambito della procedura fallimentare di Saks Global. Questo finanziamento, infatti, metterà a disposizione della società 1 miliardo di dollari di nuova liquidità. Il tutto dopo che Saks ha già stipulato accordi con i brand di lusso che, in precedenza, avevano esternato dubbi su merci spedite prima della dichiarazione di fallimento. Approvato il finanziamento da un miliardo per salvare Saks Global. Ora, la maggior parte delle obiezioni sono già superate. Così, il giudice fallimentare statunitense, Alfredo Perez, ha approvato il finanziamento durante l’ultima udienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un finanziamento del tribunale di Houston potrebbe salvare Saks GlobalSaks Global potrebbe trovare una via di salvataggio grazie a un finanziamento di 400 milioni di dollari approvato dal tribunale di Houston.

Il CEO di Saks Global Enterprises, Marc Metrick, si dimetteMarc Metrick si è dimesso dalla posizione di CEO di Saks Global Enterprises.

Saks Global Files for Bankruptcy Protection Amid Financial Struggles

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cucinelli: Riprese le spedizioni a Saks dalla fine di gennaio; Saks Global verso la chiusura di altri nove negozi negli Stati Uniti.

Da Saks global a Ssense fino a Luisaviaroma, i department store sono alle prese con Chapter 11, ristrutturazioni e pagamenti selettivi. Consultando un team di legali MFF traccia una guida per brand e fornitori. Che davanti alle crescenti difficoltà dei grandi dis - facebook.com facebook