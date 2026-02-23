Saints Row | il creatore rivela perché il franchise è condannato

Il fallimento di Saints Row nel 2022 deriva da scelte di design che non hanno incontrato il favore dei giocatori. La scarsa qualità grafica e le missioni ripetitive hanno deluso i fan storici, portando a vendite inferiori alle previsioni. I critici hanno criticato la mancanza di innovazione, peggiorando la percezione complessiva del gioco. Questa combinazione di fattori ha portato alla perdita di interesse da parte del pubblico. La disillusione ha segnato la fine di un franchise amato.

La fine di un’era: la storia dietro la morte di Saints Row. Era il 2022 quando il tanto atteso reboot di Saints Row fece il suo debutto, ma l’accoglienza fu ben lontana dalle aspettative. Il titolo, sviluppato da Volition dopo l’uscita di scena di Chris Stockman, non riuscì a conquistare né la critica né il pubblico. Le recensioni tiepide e le vendite deludenti segnarono l’inizio di un declino inarrestabile per la serie. La situazione precipitò nel 2023, quando Volition fu chiusa nel quadro del programma di ristrutturazione annunciato da Embracer Group. Questo evento segnò un duro colpo per il futuro della saga, lasciando molti fan con il dubbio se Saints Row avrebbe mai la luce nuovamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Saints Row a rischio estinzione: il futuro del franchise è in bilicoIl calo delle vendite e le scarse risposte dei fan hanno messo in crisi Saints Row, il franchise noto per il suo stile irriverente.

