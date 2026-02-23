Ryan Coogler è il primo sceneggiatore di colore a vincere ai Bafta

Ryan Coogler ha conquistato il premio BAFTA ’26 per la sceneggiatura originale di Sinners, diventando il primo sceneggiatore di colore a ricevere questa onorificenza. La vittoria arriva dopo una stagione di riconoscimenti e rappresenta un passo importante per la diversità nel settore cinematografico. Con il suo successo, Coogler ha rotto un tabù e aperto nuove strade per i professionisti emergenti. La cerimonia ha visto una grande partecipazione di pubblico e media.

Ryan Coogler ha aggiunto un altro primato storico a una stagione di premi già di per sé epocale, vincendo il BAFTA '26 per la sceneggiatura originale di Sinners e diventando il primo vincitore nero nella storia della categoria. Sinners-I Peccatori è uno dei titoli nell'occhio del ciclone delle grandi cerimonie di premiazione di quest'anno. Passando inizialmente in sordina al cinema, si sta facendo strada con ottime premesse per la Notte degli Oscar alla quale si presenta con ben 16 nomination. Un film tecnicamente complesso che riporta in auge l'horror e le sue declinazioni più sperimentali, in questo caso, quella del musical e del film storico.