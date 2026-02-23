Russia Putin premia i militari impegnati in Ucraina

Vladimir Putin ha assegnato medaglie ai militari coinvolti in operazioni in Ucraina, in occasione della Giornata del Difensore della Patria. La cerimonia si è svolta un giorno prima dell’anniversario dell’inizio del conflitto, che ormai dura da quattro anni. Il presidente ha sottolineato il ruolo delle forze armate e ha ricordato l’importanza della loro presenza sul campo. Le premiazioni hanno coinvolto diversi soldati e ufficiali, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti pubblici.

© Lapresse.it - Russia, Putin premia i militari impegnati in Ucraina