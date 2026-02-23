Russia Putin premia i militari impegnati in Ucraina
Vladimir Putin ha assegnato medaglie ai militari coinvolti in operazioni in Ucraina, in occasione della Giornata del Difensore della Patria. La cerimonia si è svolta un giorno prima dell’anniversario dell’inizio del conflitto, che ormai dura da quattro anni. Il presidente ha sottolineato il ruolo delle forze armate e ha ricordato l’importanza della loro presenza sul campo. Le premiazioni hanno coinvolto diversi soldati e ufficiali, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti pubblici.
Il presidente russo Vladimir Putin ha premiato il personale militare che combatte in Ucraina in occasione della Giornata del Difensore della Patria russa, che cade il giorno prima dell’anniversario del conflitto in Est Europa, ormai giunto al quarto anno. “Onoriamo tutti coloro che adempiono ai propri obblighi militari nella zona dell’operazione militare speciale a rischio della propria vita. La Russia combatte per il proprio futuro, l’indipendenza, la verità e la giustizia”, ha dichiarato Putin durante la cerimonia, andando poi a deporre una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto insieme ai soldati premiati e al ministro della Difesa, Andrei Belousov. 🔗 Leggi su Lapresse.it
