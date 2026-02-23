Rugby Sei Nazioni | Capuozzo infortunato a forte rischio le ultime due giornate

Capuozzo si è infortunato durante la partita del Sei Nazioni 2026 a Lille, a causa di uno scontro durante il secondo tempo. L'incidente ha richiesto assistenza medica immediata e il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella. La sua condizione preoccupa il team, che ora deve valutare le strategie per le prossime gare. La squadra italiana si prepara a gestire questa assenza nei prossimi incontri.

Nel match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026 disputato a Lille, l’Italia ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo prima ancora di affrontare l’ovvia difficoltà di competere con la Francia. L’estremo azzurro Ange Capuozzo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 71’ dopo aver subito un trauma distorsivo dell’articolazione acromio-claveare della spalla sinistra, come comunicato dallo staff medico della Nazionale Italiana Maschile. La prognosi lo terrà lontano dai campi per un periodo non ancora quantificato, e il giocatore rientrerà al suo club, lo Stade Toulousain, per seguire il percorso di riabilitazione programmato insieme ai medici azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ange Capuozzo infortunato: Tolosa comunica l’entità dell’infortunio, Sei Nazioni a rischio?Tolosa ha annunciato che Ange Capuozzo ha subito una frattura di un dito durante l’ultima giornata del Top 14.

Sei Nazioni, Francia-Italia: highlights. Capuozzo non basta, Azzurri sconfittiLa partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni si è conclusa con una sconfitta per gli Azzurri, a causa di una prestazione sottotono e di errori in fase offensiva.

