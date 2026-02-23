Rugby Sei Nazioni 2026 | un’Italia convincente al giro di boa nonostante 2 ko

L’Italia ha ottenuto un risultato positivo nel Sei Nazioni 2026, nonostante due sconfitte, grazie a una prestazione convincente nel match contro la Scozia. La squadra ha mostrato miglioramenti nelle fasi di gioco e ha mantenuto alta la determinazione, anche se ha subito alcune battute d’arresto. La partita contro l’Inghilterra ha evidenziato ancora alcune lacune, ma i progressi sono evidenti. La prossima sfida si avvicina e gli azzurri sono pronti a reagire.

Il bilancio dell’Italia al giro di boa del Sei Nazioni 2026 racconta di una vittoria e due sconfitte, ma non restituisce fino in fondo la crescita mostrata dagli azzurri. Il successo inaugurale contro la Scozia per 18-15 ha acquisito ulteriore valore nelle settimane successive, con gli scozzesi capaci di battere sia il Galles sia l’Inghilterra, confermandosi tra le squadre più competitive del torneo. Anche il ko per 30-23 contro l’Irlanda ha lasciato sensazioni positive, con gli uomini di Gonzalo Quesada rimasti in partita fino all’ultimo contro una formazione che ha poi saputo superare anche l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it

