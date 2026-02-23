Rugby: Emilia e Petra si sfidano per la Coppa Italia Reggio Emilia organizza la finale di Coppa Italia di rugby, dopo che il torneo è stato deciso dai risultati delle ultime partite. Sabato 28 febbraio alle 15, lo stadio Mirabello sarà teatro dello scontro tra Valorugby Emilia e Petrarca Padova. Centinaia di tifosi si preparano ad assistere alla sfida che potrebbe decidere il vincitore del trofeo nazionale. La partita attirerà l’attenzione di appassionati e curiosi provenienti da tutta la regione.

Reggio Emilia si prepara a ospitare la finale di Coppa Italia di rugby. Sabato 28 febbraio, alle 15, lo stadio Mirabello accoglierà la finale di Coppa Italia di rugby tra il Valorugby Emilia e il Petrarca Padova. Un evento storico per la città, che per la prima volta ospita una gara così prestigiosa. Le porte dello stadio si apriranno alle 14, con un villaggio allestito davanti alla struttura che intratterrà i tifosi fin dall'ora di pranzo. La presentazione ufficiale dell'evento si è tenuta questa mattina nella Sala Rossa del Comune, con la partecipazione dell'assessora allo Sport Stefania Bondavalli, del presidente della Lega Rugby Giulio Arletti e della dirigente del Valorugby Valeria Prampolini.

Rugby, Coppa Italia: Petrarca Padova e Valorugby Emilia conquistano un posto in finaleIl Petrarca Padova ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver superato una difficile semifinale, causata da una prestazione determinata e molti punti segnati nel secondo tempo.

Coppa Italia maschile Serie A di rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970Il Petrarca Rugby ha vinto la semifinale di Coppa Italia contro il Rugby Viadana 1970, grazie a una meta decisiva negli ultimi minuti.

