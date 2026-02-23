rufina pari amaro rilancio ginestra tris del pontassieve

Rufina subisce una sconfitta amara contro Ginestra, che rientra in partita grazie a una rimonta decisa. La causa principale è stata una serie di errori difensivi e una prestazione sottotono dei padroni di casa. Ginestra sfrutta le occasioni e rilancia le proprie ambizioni, mentre Rufina fatica a trovare la lucidità necessaria. Intanto, il Pontassieve conquista una vittoria convincente con un tris, rafforzando la sua posizione in classifica.

Girone A Cubino-Montignoso 2-3. Ancora una giornata storta. I gol: Antongiovanni, Donati. Cubino sfortunato: prima Vitale segna poi fa l’autorete. Infine il gol vincente di Bertuccelli. Urbino Taccola-Firenze Ovest 0-2. Petracci e Martini rilanciano l’Ovest. San Piero a Sieve-Jolo 0-2. Lo Jolo si dimostra superiore decidono Vannini e Robi. Ponte Buggianese-Fortis 0-0. Un buon punto, ma Cremonini e Giannelli non hanno fortuna sotto porta. Settimello-Lampo Meridien 0-2. Sotto i colpi di Fedi e Cortesi, il Settimello si arrende alla capolista. Casalguidi-Luco 1-1. Al gol di Bonaiuti, risponde Guidotti al 94’ evitando la figuraccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rufina, incidente al passaggio a livello: treno urta furgone. Bloccata la linea Pontassieve-Borgo San LorenzoUn incidente si è verificato a Rufina, dove un treno in transito ha urtato un furgone rimasto bloccato tra i passaggi a livello.

Rufina con il brivido. Il Barberino ora vola. Esulta il PontassieveLa Fortis Juventus ha vinto 2-1 contro il Cubino, grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

IL "BONUS MONTAGNA" DIVENTA REALTÀ: COSA CAMBIA PER SANTO STEFANO DEL SOLE Ottime notizie per il nostro territorio! Con la pubblicazione dell'elenco ufficiale legato alla Legge 131/2025, vengono attivate le misure per il rilancio dei comun - facebook.com facebook