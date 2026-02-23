Rovella operato con successo | la Lazio comunica i tempi di recupero

Nicolò Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Cagliari. La Lazio ha annunciato che il calciatore dovrà seguire un percorso di recupero di diverse settimane. Lo staff medico ha precisato che il trattamento è andato bene e che Rovella inizierà ora la riabilitazione. La squadra aspetta con fiducia il suo rientro in campo.

La Lazio ha fornito un aggiornamento su Nicolò Rovella dopo l’infortunio verificatosi nella partita contro il Cagliari. È stato necessario ricorrere a un intervento chirurgico per trattare una frattura della clavicola destra, riportata durante la sfida. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio e si è conclusa con esito positivo, aprendo la strada a un percorso di recupero guidato dal personale medico della società. Secondo la comunicazione ufficiale, Rovella è stato sottoposto a riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

