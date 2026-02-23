Giorgio Pasotti interpreta un personaggio ispirato a Eugenio Monti, il celebre campione di bob, per celebrare il suo esempio di lealtà e spirito sportivo. La pellicola di Alessandro Angelini mette in luce un episodio chiave della carriera di Monti, quando decise di condividere una medaglia con un rivale. Il film si concentra su quei momenti di integrità che ancora oggi ispirano gli sportivi. La narrazione si concentra su un gesto che fece la differenza.

La nostra recensione di R osso volante, film diretto da Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti, Andrea Pennacchi e Denise Tantucci sullo storico fair play del campione di bob Eugenio Monti. Eugenio Monti, uno degli atleti più vincenti dello sport italiano di tutti i tempi, viene ricordato e celebrato in Rosso volante, film per la tv diretto da Alessandro Angelini e in onda in prima serata su Rai 1. Il racconto si focalizza sul gesto del bullone a Innsbruck 1964 e sul successivo trionfo Olimpico a Grenoble 1968, mostrando come lo sport sia veicolo di valori fondamentali quali onestà, sacrificio e fair play. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Il rosso volante, recensione: Giorgio Pasotti e lo storico fair play del campione di bob Eugenio Monti

Leggi anche: Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Rosso volante, su Rai 1 il film con Giorgio Pasotti dedicato a Eugenio Monti; Rosso Volante: il film con Giorgio Pasotti arriva il 23 febbraio su RAI1; Rosso Volante; Eugenio Monti dichiara il suo amore a Linda in una scena del Film TV con Giorgio Pasotti e Denise Tantucci - HD.

Rosso Volante, su Rai 1 il film con Giorgio Pasotti il 23 febbraio 2026Rosso Volante, arriva il film con Giorgio Pasotti da una storia vera: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. tvserial.it

Rosso volante, il film tv con Giorgio Pasotti dedicato Eugenio Monti su Rai1: trama e castGiorgio Pasotti veste i panni di Eugenio Monti in Rosso volante, il film tv trasmesso in prima serata su Rai1: trama e cast ... superguidatv.it

Piper - Rosso Volante, stasera su Rai 1. Lo seguirete Giorgio Pasotti torna protagonista delle fiction Rai con un film tv dedicato a Eugenio Monti, in occasione delle Olimpiadi appena terminate. Una storia tra sport e solidarietà con un bravissimo attore che i - facebook.com facebook

Giorgio Pasotti: “Monti, una vita ad alta velocità. Cortina e quel bob che commuove ancora” x.com