Romagna in passerella alle Olimpiadi | in chiusura un evento dedicato alla longevità
Romagna ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, grazie a un evento dedicato alla longevità che ha attirato numerosi spettatori. La manifestazione ha coinvolto diverse località, tra cui Castrocaro, e ha messo in mostra tradizioni e innovazioni della regione. La giornata finale ha visto una grande presenza di pubblico, che ha applaudito le esibizioni e le iniziative promozionali. La partecipazione regionale si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione.
Anche Castrocaro e la Romagna hanno fatto passerella alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, su cui ieri è sceso il sipario al termine di due settimane entusiasmanti. Tra gare, campioni e vip da tutto il mondo, non è mancata l’occasione per parlare di salute e benessere. Sabato, nella perla delle Dolomiti è andato in scena un evento ideato da Cassa Galeno e Long Life Formula, dedicato a promuovere la cultura della longevità. Un meeting che ha visto protagonisti Ettore Sansavini, presidente di GVM Care & Research, e Lucia Magnani, fondatrice e ad di Long Life Formula: sotto i riflettori il metodo scientifico praticato alla Magnani Health Clinic di Castrocaro, basato sullo studio dell’invecchiamento cellulare per intervenire sulle sue cause attraverso la correzione degli stili di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
