Roma sirene Real Madrid per El Aynaoui | i Blancos tentano il colpo

Il Real Madrid ha inserito Neil El Aynaoui nella sua lista di obiettivi per l’estate, dopo aver notato le sue prestazioni con la Roma. Florentino Perez ha deciso di monitorare il giocatore, considerandolo un possibile rinforzo per la squadra. La trattativa potrebbe aprirsi nei prossimi mesi, con il club spagnolo che valuta le chance di portarlo in Spagna. La scelta dipende anche dalle offerte che arriveranno alla Roma.

Il Real Madrid punta i fari su Neil El Aynaoui: il centrocampista della Roma è entrato ufficialmente nella shortlist di Florentino Perez per la prossima estate. La scalata del classe 2001, consacratosi come pilastro del Marocco fino alla finale della Coppa d’Africa persa contro il Senegal, ha attirato le attenzioni degli osservatori della Casa Blanca. Secondo le rivelazioni del giornalista Matteo De Santis a Radio Manà Manà, i Blancos avrebbero inserito il mediano in una lista ristretta di cinque profili per rinforzare il reparto centrale, posizionandolo attualmente in una fascia media di gradimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Real Madrid su El Aynaoui: accelerazione sul centrocampista della RomaIl Real Madrid mostra interesse per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, dopo le sue recenti prestazioni con il Marocco in Coppa d’Africa.

Real Madrid su El Aynaoui: osservato dal vivo in Coppa d’AfricaIl Real Madrid ha iniziato a monitorare Neil El Aynaoui, in occasione della Coppa d’Africa in Marocco.

