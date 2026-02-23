Roma la rivoluzione di Gasperini | età media record e linea verde per scardinare il tabù Champions

Gasperini ha portato la Roma a registrare un’età media record tra i vent’anni, puntando sulla “linea verde” per rompere il tabù Champions. La vittoria contro la Cremonese dimostra come questa strategia stia cambiando il volto del team, con giovani talenti che trovano spazio in campo. La scelta di affidarsi ai giovani ha suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, il prossimo ostacolo riguarda la continuità di questa rivoluzione.

La vittoria della Roma contro la Cremonese non è stata solo una questione di punti, ma la fotografia nitida di un progetto in piena metamorfosi. Dopo un primo tempo sterile, illuminato solo dalla traversa colpita da Gianluca Mancini, la compagine giallorossa ha cambiato marcia nella ripresa, travolgendo gli avversari con tre reti nate dall’energia dei subentrati. È l’essenza del calcio di Gian Piero Gasperini: un sistema che non ammette pause e che si nutre di “nuova linfa vitale” per sostenere ritmi altrimenti insostenibili. Con la squadra ora appaiata al Napoli al terzo posto e in piena corsa per l’ Europa League, la Capitale scopre che il futuro, a Trigoria, è già il presente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, il dilemma di Gasperini: Champions o linea verde? I piani dei FriedkinLa Roma si trova di fronte a una scelta difficile.

Leggi anche: Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato

