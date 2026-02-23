Roma | investe un uomo in via di Torrevecchia e scappa morto 59enne denunciato giovane

Un incidente in via di Torrevecchia ha causato la morte di un uomo di 59 anni dopo essere stato investito da un'auto che poi è fuggita. La vettura, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, ha travolto l’uomo mentre attraversava la strada. Il conducente, un giovane, è stato immediatamente denunciato. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ancora una tragedia sulle strade di Roma, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte in via di Torrevecchia. La vittima è stata investita da una Peugeot 208, e purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato così violento che l’uomo è stato sbalzato contro un altro veicolo, decedendo sul colpo. Conducente fuggitivo e successiva denuncia. Il conducente dell’auto, un giovane italiano di 22 anni, inizialmente si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla vittima. Tuttavia, successivamente si è costituito alle autorità competenti ed è stato denunciato per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

