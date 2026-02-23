Roma esplode di colori | 3000 in festa per il Capodanno cinese

Il Capodanno cinese ha portato a Roma una grande festa, attirando circa 3000 persone. La causa è l’arrivo del nuovo anno cinese, che si celebra con tradizioni e colori vivaci. La comunità cinese ha organizzato parate, danze e bancarelle, creando un’atmosfera ricca di energia. La piazza principale si è riempita di luci e musica, rendendo evidente l’entusiasmo dei partecipanti per questa ricorrenza. La festa continua tra le strade della città, animando il centro storico.

Roma si tinge di rosso e oro: la comunità cinese festeggia il capodanno del cavallo con 3000 partecipanti. Domenica 22 febbraio 2026, piazza Vittorio Emanuele II a Roma si trasforma in un tripudio di colori, suoni e profumi orientali. La comunità cinese celebra l’arrivo dell’anno del cavallo con una due giorni di festeggiamenti che ha la partecipazione di oltre 3000 persone. Tra parate del drago, danze del leone e assaggi di piatti tipici, la portavoce Lucia King sottolinea l’integrazione raggiunta con i romani, augurando pace, salute e fortuna per il nuovo anno. L’evento, che ha richiamato l’attenzione di grandi e piccini, rappresenta un simbolo di come diverse tradizioni possano convivere e arricchirsi a vicenda nella capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Capodanno Cinese 2026 a Milano, tra colori, musica e spettacolo in Piazza SempioneMilano si anima per il Capodanno Cinese 2026.

