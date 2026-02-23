Roma-Cremonese | 3-0 | i giallorossi faticano per 45' ma nella ripresa è dominio e vittoria

Roma ha segnato tre gol contro la Cremonese, dopo aver faticato nel primo tempo. La squadra ospite aveva difeso bene, ma nella ripresa i giallorossi hanno preso il controllo e hanno trovato la rete decisiva. La partita si è accesa con un gol arrivato dopo la mezz’ora, cambiando le sorti dell’incontro. La Cremonese ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. La squadra romana ha così ottenuto una vittoria importante.