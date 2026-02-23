Roma-Cremonese | 3-0 | i giallorossi faticano per 45' ma nella ripresa è dominio e vittoria
Roma ha segnato tre gol contro la Cremonese, dopo aver faticato nel primo tempo. La squadra ospite aveva difeso bene, ma nella ripresa i giallorossi hanno preso il controllo e hanno trovato la rete decisiva. La partita si è accesa con un gol arrivato dopo la mezz’ora, cambiando le sorti dell’incontro. La Cremonese ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. La squadra romana ha così ottenuto una vittoria importante.
Roma 22 febbraio 2026 - Nel primo tempo la difesa ospite sembrava impenetrabile, ma nella ripresa arriva un tris pesantissimo in favore dei giallorossi. La sfida tra Roma e Cremonese dello stadio Olimpico finisce 3-0 per i capitolini, con tutte le reti arrivate nella ripresa. Cristante di testa la sblocca sugli sviluppi di corner, poi serve l'assist di tacco sempre su un tiro dalla bandierina a N'Dicka. Chiude i conti Pisilli, entrato nel secondo tempo, mentre ai lombardi resta solo da raccogliere i cocci di una partita difficilissima contro una squadra in grandissimo stato fisico e mentale. Il successo porta i giallorossi ad agganciare il Napoli al terzo posto a quota 50 punti, staccata invece la Juventus, ora a -4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Roma Genoa, vittoria in controllo ma ansia Soulé: argentino sostituito nella ripresaDurante la partita tra Roma e Genoa, Mathías Soulé ha avuto un ruolo importante, ma è stato sostituito al 56’ a causa di un problema fisico.
Esordio show di Malen alla Roma, gol e vittoria sul Toro: nella ripresa Gasp la chiude grazie a DybalaMalen debutta con un gol e la Roma conquista una vittoria 2-0 sul Torino in trasferta.
CREMONESE - ROMA CON LA VITTORIA GIALLOROSSA CHE VOLA CAPOLISTA! POSSONO VINCERE LO SCUDETTO
La Roma aggancia il Napoli e stacca la Juve: Cremonese travolta 3-0 all'OlimpicoI giallorossi battono i grigiorossi all'Olimpico e approfittano dei passi falsi di Juve e Napoli. msn.com
Quando si gioca Roma - Cremonese?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Le pagelle di Roma-Cremonese 3-0 @AleCarducci #ASRoma #RomaCremonese x.com
Serie A, Roma-Cremonese 3-0: i giallorossi raggiungono il Napoli e blindano il posto in Champions Milan-Parma 0-1. Il Napoli battuto in rimonta 2-1 dall'Atalanta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-g - facebook.com facebook