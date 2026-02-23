roma cremonese 3 0 decidono cristante ndicka e pisilli

Cristante, Ndicka e Pisilli hanno segnato i gol decisivi per la Roma contro la Cremonese, che ha perso 3-0 nel posticipo domenicale. La squadra di casa ha dominato il match fin dal primo tempo, sfruttando alcune occasioni chiare in avanti. La Cremonese ha tentato di reagire, ma le occasioni sono state poche e non hanno messo in pericolo la porta avversaria. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della Roma.

(Adnkronos) – La Roma batte 3-0 la Cremonese nel posticipo domenicale della 26a giornata di Serie A, disputata allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti nella ripresa di Cristante al 59?, Ndicka al 77? e Pisilli all’86’. In classifica i giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto a quota 50, mentre i grigiorossi restano fermi in sedicesima posizione con 24 punti insieme al Lecce. Il primo pericolo lo crea Malen che entra in area ma viene raddoppiato e Maleh riesce a togliergli il pallone. Partita che stenta a decollare con la squadra di casa che fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Audero. 🔗 Leggi su Seriea24.it

