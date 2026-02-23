Roma | circolava a bordo di un’auto con targa clonata e con droga arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Roma perché guidava un’auto con targa clonata e aveva della droga in macchina. La polizia ha fermato il veicolo in via delle Vigne e ha scoperto che la targa era falsa. Durante il controllo, hanno trovato anche alcuni grammi di sostanza stupefacente nascosta nel portaognni. L’uomo non ha opposto resistenza e ora si trova in commissariato in attesa di ulteriori accertamenti.

