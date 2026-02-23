Roma Celik nel mirino della Premier | Liverpool e City pronti all’assalto

Zeki Celik ha attirato l’attenzione di Liverpool e Manchester City, che preparano offerte per acquistarlo. La decisione delle due squadre di puntare sul terzino della Roma nasce dalla sua buona stagione e dalla sua versatilità in campo. Entrambi i club vogliono rafforzare le rispettive difese, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nella prossima Champions League. La trattativa tra le parti è appena iniziata e potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane.

Il Liverpool e il Manchester City piombano su Zeki Celik: il terzino della Roma scatena una vera e propria asta internazionale in Premier League, così come raccontato oggi dal Mirror in Inghilterra. Nonostante le recenti rassicurazioni dell'agente, che ha raffreddato la pista Juventus dichiarando la permanenza in giallorosso come priorità attuale, le sirene d'oltremanica si fanno sempre più insistenti. Il difensore turco, con un contratto in scadenza nel 2026, rappresenta un'opportunità di mercato ghiotta per le big inglesi a causa della sua situazione contrattuale ancora non blindata dai Friedkin.