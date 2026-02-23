Roma | accoltellato ospite centro accoglienza Rocca di Papa arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni ha accoltellato un ospite nel centro di accoglienza di Rocca di Papa, a causa di un diverbio tra i due. La lite si è trasformata in violenza improvvisa, lasciando ferito il coinvolto. Gli operatori hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno subito arrestato il aggressore. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, mentre si cercava di gestire la situazione. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Momenti di paura si sono verificati nella serata di ieri presso il Centro di accoglienza straordinaria “Mondo Migliore”, situato in via dei Laghi, a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Un litigio, che ha avuto origine durante una partita di calcio a 5, è degenerato in un’aggressione a coltellate, creando un clima di tensione tra gli ospiti della struttura. Dettagli sull’aggressione. Secondo le informazioni ricostruite, un giovane di 20 anni, originario del Gambia e ospite del centro, al culmine di un diverbio, si è allontanato per raggiungere la propria camera. Qui ha preso un coltello e, ritornato sul luogo della lite, ha colpito un altro ospite, un cittadino camerunense di 21 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Lite in centro, 30enne accoltellato. Residenti e commercianti esausti. Centro d’accoglienza nel mirino

Centro di accoglienza, operaio accoltellatoUn episodio di tensione si è verificato presso il centro di accoglienza ’L’Angolo’ di Corso Martiri, dove un ospite ha avuto un alterco con un operaio impegnato in lavori edili all’interno della struttura.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Accoltella il rivale nel centro accoglienza. Lite scoppiata durante la partita di calcetto.

Roma: accoltellato ospite centro accoglienza Rocca di Papa, arrestato 20enneUn litigio al Centro di accoglienza 'Mondo Migliore' sfocia in un'aggressione a coltellate. Un arresto è stato effettuato dai carabinieri. romadailynews.it

Accoltella il rivale nel centro accoglienza. Lite scoppiata durante la partita di calcettoHa accoltellato il rivale al culmine della lite scoppiata durante una partita di calcio a cinque. Un'aggressione brutale avvenuta in un centro di accoglienza con il ferito che è stato trasportato in ... romatoday.it

Un uomo, straniero, è morto dopo essere stato accoltellato a piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma da altri extracomunitari. E' successo intorno alle 13.45 e la vittima è stata colpita con un'arma da taglio al costato. Dopo le ricerche avviate, due uo - facebook.com facebook

Uomo muore accoltellato in strada a Roma, 2 fermati. Rintracciati dai carabinieri, posizione al vaglio #ANSA x.com