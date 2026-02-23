Roma | 6,5 milioni per tetti sicuri addio alle infiltrazioni

Roma Capitale ha destinato 6,5 milioni di euro alla manutenzione dei tetti delle case popolari, perché molte abitazioni presentano infiltrazioni da anni. L’intervento mira a migliorare le condizioni di vita degli inquilini, eliminando problemi di umidità e danni strutturali. Questo investimento rappresenta un passo concreto per risanare gli immobili più colpiti e garantire ambienti più sicuri. La richiesta di intervento da parte dei residenti è arrivata dopo numerose segnalazioni.

Roma Capitale investe 6,5 milioni per riqualificare i tetti delle case popolari: un piano strutturale per porre fine alle infiltrazioni Roma Capitale ha stanziato 6,5 milioni di euro per la manutenzione dei tetti delle case popolari, un intervento atteso da anni per risolvere il problema delle infiltrazioni che rendono molti alloggi invivibili. I lavori inizieranno a maggio e coinvolgeranno inizialmente 22mila metri quadrati di coperture, con l’obiettivo di estendere il progetto a 100mila metri quadrati complessivi. L’assessore Tobia Zevi ha sottolineato l’importanza di superare la logica emergenziale, passando a interventi strutturali che migliorino la qualità della vita delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

