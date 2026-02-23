Roma 50 punti dopo 26 gare | non succedeva dal 2021

La Roma ha raggiunto 50 punti dopo 26 partite, un risultato che non si vedeva dal 2021, grazie alle vittorie consecutive nelle ultime settimane. La squadra ha migliorato la sua posizione in classifica, sfruttando una serie di successi importanti in trasferta e a casa. I giocatori mostrano maggiore compattezza e determinazione, elementi fondamentali per mantenere il ritmo. La corsa continua con l’obiettivo di consolidare la sua posizione.

La Roma è tornata in alto. Dopo anni difficili, i giallorossi ritrovano continuità e risultati importanti. I 50 punti in 26 partite, cosa che non accadeva da 5 anni, sono il segnale di una squadra che è cresciuta e che adesso vuole restare nelle prime posizioni. Il lavoro di Gian Piero Gasperini sta dando i suoi frutti e la classifica oggi sorride ai capitolini. Con la vittoria di ieri contro la Cremonese, i capitolini hanno agganciato il Napoli al terzo posto in classifica ed allungato sulla Juve di 4 punti ad una settimana dallo scontro diretto. I giallorossi approfittano dei vari scivoloni delle big e si portano a casa punti preziosi per la lotta al quarto posto che adesso può diventare lotta al terzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Napoli, Conte a 50 punti in 25 gare: il dato più basso nelle sue stagioni al verticeAntonio Conte ha raggiunto i 50 punti in 25 gare con il Napoli, un risultato che segnala il suo rendimento più basso nelle stagioni in cui ha guidato squadre di vertice.

Bel colpo della Roma, che con i tre punti di ieri aggangia il Napoli e distanza la Juventus: domenica i giallorossi sfideranno proprio i bianconeri all'Olimpico. - facebook.com facebook

La #Juventus è oggi a -4 dal 4° posto occupato dalla #Roma. La media punti in campionato da quando c'è #Spalletti è di 1,72 (1,50 con #Tudor). Con questa media i bianconeri chiuderebbero a 66-67 punti, che non bastano per andare in #Champions. Per av x.com