Roma | 10 stabili popolari a poliziotti per sicurezza e riqualifica

Roma ha deciso di destinare 10 stabili popolari ai poliziotti, per migliorare la sicurezza e favorire la riqualificazione urbana. Questa scelta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri e a offrire loro alloggi più adeguati. La decisione nasce dalla necessità di aumentare il controllo sul territorio e di rendere più efficiente il lavoro delle forze dell’ordine. La modifica degli immobili coinvolge anche lavori di ristrutturazione e modernizzazione.

Roma trasforma gli alloggi popolari in case per le forze dell’ordine: un modello per la sicurezza urbana. Roma avvia un progetto innovativo per trasformare gli alloggi popolari sgomberati in case per le forze dell’ordine. L’iniziativa, frutto di un accordo tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, mira a coniugare sicurezza e riqualificazione urbana. Gli appartamenti dell’Ater di Roma, liberati dagli occupanti abusivi, saranno assegnati a canoni calmierati agli operatori delle forze di polizia in servizio sul territorio. L’obiettivo è duplice: rafforzare la sicurezza e promuovere la riqualificazione del tessuto urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Roma le case popolari liberate dagli occupanti andranno alle forze dell'ordineIl ministro dell'Interno Piantedosi e il presidente della Regione Rocca hanno firmato un protocollo d'intesa per l'avvio del progetto pilota: Un modello virtuoso che puntiamo a estendere ... romatoday.it

Agenti e carabinieri da infiltrati nelle case popolari: accordo Ministero Interno e Regione LazioNon un’operazione sotto copertura, ma una presenza stabile e riconoscibile dello Stato nei quartieri più difficili. Le case popolari dell’Ater Roma liberati dalle occupazioni abusive e non ancora asse ... msn.com

