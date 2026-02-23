RogoredoMeloni | Sgomento per sviluppi

La scoperta di operazioni sospette a Rogoredo ha provocato grande sgomento tra le autorità. Secondo quanto si apprende, le indagini confermerebbero comportamenti che minacciano la fiducia nelle forze dell’ordine e la sicurezza pubblica. Un funzionario ha commentato che si tratta di un vero e proprio tradimento nei confronti della nazione. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

21.00 "Sgomento per gli sviluppi di Rogoredo Se confermate indagini,ci ritroveremmo davanti a un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell'Ordine. Provo profonda rabbia all'idea che l' operato di chi tradisce la divisa possa 'sporcare' il lavoro dei tantissimi uomini e donne che ci proteggono". Così la premier Meloni sui fatti di Rogoredo."Con chi sbaglia,a maggior ragione se indossa la divisa,occorre essere implacabili.La giustizia farà il suo corso,non esiste lo scudo penale".