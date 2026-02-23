RogoredoMeloni | non c' è lo scudo penale

Meloni denuncia che a Rogoredo manca lo scudo penale, innescando un forte scontento tra le forze dell’ordine. La presidente del Consiglio si mostra preoccupata per le conseguenze di eventuali indagini confermate, che potrebbero mettere in discussione la fiducia nel rispetto delle leggi e della sicurezza pubblica. La questione, che riguarda direttamente le operazioni di polizia, suscita attenzione e timori tra gli addetti ai lavori.

21.00 "Sgomento per gli sviluppi di Rogoredo Se confermate indagini,ci ritroveremmo davanti a un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell'Ordine. Provo profonda rabbia all'idea che l' operato di chi tradisce la divisa possa 'sporcare' il lavoro dei tantissimi uomini e donne che ci proteggono". Così la premier Meloni sui fatti di Rogoredo."Con chi sbaglia,a maggior ragione se indossa la divisa,occorre essere implacabili.La giustizia farà il suo corso,non esiste lo scudo penale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pd, Avs e M5s contro Meloni e Salvini: “Strumentalizzato omicidio di Rogoredo. Ora via lo scudo penale dal Dl Sicurezza”Il Pd, l'Avs e il M5s contestano le dichiarazioni di Meloni e Salvini, accusandoli di aver strumentalizzato l’omicidio di Rogoredo.

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Giorgia Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non esiste scudo penale”Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, provocando una discussione sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

Rogoredo, Bonelli: Salvini, Meloni, Piantedosi chiedano scusa, ogni giorno attaccano magistratura

Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: Implacabili con chi sbaglia, non c'è scudoLeggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto 'boschetto della droga' di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse all ... adnkronos.com

Meloni sul poliziotto Cinturrino: Fatto gravissimo, ha tradito la nazione. Schlein attacca: Il governo ritiri lo scudo penaleMilano, l’assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino accusato di omicidio volontario del pusher Mansouri a Rogoredo. La reazione della premier Giorgia Meloni: Se le accuse fossero confermate ci ... msn.com

Poliziotto accusato di omicidio Rogoredo. Meloni: "Sgomento, implacabili con chi sbaglia" x.com

