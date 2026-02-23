Rogoredo svolta choc | fermato il poliziotto perché accusato dell’omicidio di Mansouri

Un poliziotto è stato fermato dopo che il suo intervento nel boschetto di Rogoredo ha portato alla morte di un sospetto pusher. La causa è un colpo di arma da fuoco sparato durante un’operazione di routine, che ha lasciato la comunità scossa. Le indagini cercano di chiarire se ci siano state azioni eccessive o errori durante l’intervento. La vicenda continua a sollevare dubbi sulla gestione delle forze dell’ordine in situazioni di tensione.

Il boschetto di Rogoredo, poi lo sparo che ha causato la morte di un presunto pusher e una verità che, giorno dopo giorno, sembra cambiare volto. La Procura di Milano questa mattina ha disposto il fermo dell’agente accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne è stato ucciso il 26 gennaio nella zona tristemente nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La versione che non regge. Il poliziotto, dopo il clamore mediatico per l’accaduto, aveva parlato di legittima difesa, sostenendo di aver avuto paura per la propria incolumità e quindi di aver esploso un colpo perché Mansouri gli avrebbe puntato contro una pistola, poi rivelatasi caricata a salve. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ha causato la morte di Mansouri a Rogoredo, provocando il suo fermo da parte della polizia.

Rogoredo, svolta nell’inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L’accusa è di omicidio volontarioUn agente di polizia è stato fermato dopo aver sparato a un uomo durante un blitz a Rogoredo.

