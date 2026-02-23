Rogoredo neanche arrestare l’agente basta | la sinistra radicale processa tutte le divise e scende in piazza per scatenare la protesta

Il caso Rogoredo si aggrava dopo che l'agente Carmelo Cinturrino è stato criticato per la gestione di una situazione di protesta. La causa principale deriva dalle modalità con cui sono state affrontate le tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti. La scena si complica ulteriormente, poiché diversi gruppi di sinistra radicale hanno deciso di scendere in piazza e contestare le forze di polizia. La mobilitazione continua mentre le indagini proseguono.

Nel caso Rogoredo la linea difensiva dell'agente Carmelo Cinturrino vacilla definitivamente, sotto il peso di nuovi elementi e accuse. Sul tavolo della Procura si aggiungono altri tasselli ingombranti nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso il 26 gennaio nei pressi del boschetto dello spaccio, dal 42enne del Commissariato Mecenate, indagato per omicidio volontario. Ed è in questo quadro che si infittisce lo scontro politico con l'estrema sinistra che scatena una iniziativa di protesta anti-polizia indetta per oggi pomeriggio a Milano, con tanto di calendario e manifesto su Instagram, in nome e per conto dei disobbedienti che paragonano la vicenda di Rogoredo al caso Ramy.