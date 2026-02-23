Rogoredo interviene Meloni | Tradimento bisogna essere implacabili

Giorgia Meloni condanna con fermezza l’uccisione di uno spacciatore nel boschetto di Rogoredo, causata dall’arresto di un poliziotto coinvolto. La premier definisce l’evento un tradimento e chiede azioni implacabili contro chi viola la legge. La sua dichiarazione si concentra sulla gravità del fatto e sulla necessità di risposte decise. Meloni sottolinea l’importanza di mantenere l’ordine in un’area nota per attività illecite. L’incidente ha suscitato molte reazioni nella politica locale.

"Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto 'boschetto della droga' di Rogoredo": Giorgia Meloni lo ha dichiarato in una nota riferendosi al caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato per omicidio volontario di un pusher in zona Rogoredo a Milano. "Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine", ha aggiunto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meloni sul poliziotto di Rogoredo: "Sgomento, sarebbe tradimento della Nazione. Implacabili con chi sbaglia"Giorgia Meloni esprime forte sdegno per l’episodio di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un sospetto durante un controllo antidroga.

Svizzera: Meloni, 'se qualcuno fuggito con la cassa bisogna essere implacabili'In seguito alle recenti dichiarazioni sulla fuga con la cassa di un locale in Svizzera, il ministro Meloni ha sottolineato l'importanza di agire con fermezza in caso di comportamenti illeciti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Rogoredo, Meloni: Tradire la divisa è un fatto gravissimo.

Meloni scuote il caso Rogoredo: Sgomento e rabbia, sarebbe tradimento della nazioneLe parole della presidente del Consiglio arrivano nel pieno della tempesta che si è abbattuta su Rogoredo, dopo gli ultimi sviluppi sull’uccisione di un ... thesocialpost.it

Rogoredo, Meloni: Sgomento per sviluppiSgomento per gli sviluppi di Rogoredo. Se confermate indagini, ci ritroveremmo davanti a un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell'Ordine. Provo ... rainews.it

Giorgia #Meloni interviene sull’omicidio di Rogoredo dopo il fermo di un poliziotto, collegato secondo gli inquirenti allo spaccio nel boschetto della droga. La premier parla di fatto gravissimo e chiede rigore senza eccezioni. x.com

A Milano, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene sulla sparatoria di Rogoredo: pieno sostegno alle forze dell’ordine, ma linea dura verso chi sbaglia in divisa. “Chi commette reati paga, e paga di più”, ribadendo la necessità delle indagi - facebook.com facebook